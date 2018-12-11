Правительство намерено защитить граждан России от угроз в цифровом мире
Москва, 11 декабря, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Правительство уделит большое внимание информационной безопасности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.
«Очень серьёзный вызов в цифровом мире — информационная безопасность. Ключевые темы, заложенные в программу: контроль точек перехода российского трафика, его маршрутизация преимущественно по территории Российской Федерации. Создание отказоустойчивой системы управления российским сегментом сети интернет, чтобы никто из-за границы не мог нас отключить», — заявил Акимов.
Это необходимо для того, чтобы «в случае неблагоприятного развития международной повестки мы могли спокойно оперировать собственными данными на собственной суверенной территории».
«Это и многое другое заложено в программе. Эти решения будут строиться преимущественно на отечественных разработках и технологиях. Мы не собираемся закрываться от мира, блокировать возможности пользоваться интернетом, но будем иметь инструменты для защиты наших граждан», — добавил он.