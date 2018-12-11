Челябинск, 11 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Челябинск и Минск могут быть связаны прямым авиарейсом. Вопрос об организации маршрута совместно проработают власти Челябинской области и Белоруссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Mil.ru Самолет. Челябинск

Договорённость об этом была достигнута 10 декабря во время официального визита представителей Белоруссии на Южный Урал. Кроме этого вопроса обсуждались и другие. Министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, в частности, отметил, что представители Белоруссии готовы рассмотреть вопрос о создании совместных производств. По его словам, членов делегации впечатлил промышленный потенциал Челябинской области.

Добавим, Челябинская область и Белоруссия сотрудничают уже многие годы. За 9 месяцев 2018-го товарооборот достиг $255,2 млн. В сравнении с таким же периодом 2017 года это больше на 24,6%.

Белстат, в свою очередь. сообщает о том, что за 2017 год товарооборот составил $283,2 млн. По сравнению с 2016-м это больше на 45,8%. При этом для Белоруссии сальдо взаимной торговли осталось отрицательным: — $103,6 млн за 2017 год при — $27,7 млн за 2016-й.