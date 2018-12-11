Ярославль, 11 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Закон Ярославской области о сборе валежника принципиально ничего не изменит. Об этом заявил директор департамента лесного хозяйства области Николай Савельев, выступая перед депутатами областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Вырубки

Депутатам был представлен проект изменений в закон «О некоторых вопросах регулирования лесных отношений». Законопроект разрешает в лесах сбор валежника, но не разрешает его распил. Это возмутило депутатов. Виктор Волончунас заявил, что по лесам невозможно пройти из-за завалов, но вытащить из леса дерево, не распилив его, невозможно.

На это Николай Савельев заявил, что на самом деле валежник никому не нужен.

«По факту ничего в жизни не изменится. Нет такого, чтобы люди собирали бы этот валежник, их останавливало бы отсутствие этого положения… Вы думаете, все, что валяется, — оно кому-то нужно? Если мы узаконим использование бензопил, под видом валежника повезут хорошие спиленные деревья, потому что труху не повезет себе никто… Когда начинают говорить о том, что вы усложняете людям жизнь, хорошую идею портите, — неправда, ну не пойдут люди собирать валежник», — сказал Николай Савельев.

Он сказал, что закон был принят на федеральном уровне по политическим мотивам, а регулирование сбора валежника было отдано регионам.

«Закон изначально такой политический. Потому что большое количество видеосюжетов, что все лежит, собирать нельзя, все пропадает. Отдали на откуп субъектам (федерации), понимая, что на федеральном уровне принципиально не решено. С одной стороны, разрешать не хотят, а с другой — запретить нельзя», — сказал Николай Савельев.

Руководитель лесного департамента признался, что разработчики законопроекта исходили из того, чтобы закрыть лазейки для «черных лесорубов». Именно поэтому в законе запрещен сбор деревьев, имеющих следы спила.

«Это все не так просто. Люди уже ходят по лесничествам и спрашивают: с 1 января можно будет пилить? Если мы положение, запрещающее использование бензопил, уберем, у нас что будет по факту: один идет и пилит, а второй едет и собирает. Если это не предусмотреть, у нас резко возрастут незаконные рубки», — сказал Николай Савельев.

Депутаты спросили, почему лесные инспекторы не смогут отличить «черных лесорубов», которые пилят живой лес на продажу, от деревенского жителя, который распилил сухостой для отопления своего дома. Ведь, казалось бы, федеральный закон с этой целью и был принят. Савельев ответил, что в области при нормативе 3600 гектаров на одного лесника приходится 8200 га, и отследить ситуацию во всех лесах невозможно.

Немного пошумев, депутаты профильного комитета все же поддержали предложенный губернатором закон.