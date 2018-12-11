Обнинск, Калужская область, 11 декабря, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области инициировали служебную проверку по факту смерти человека в одной из аптек города, сообщили 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. По предварительным данным, мужчина так и не дождался приезда скорой помощи.

Admobninsk.ru Машины «Скорой медицинской помощи» в Обнинске.

Как заявила заместитель главного врача клинической больницы №8 ФМБА России Марина Мамедова, 4 декабря в 9:30 на пульт диспетчера службы «Скорой помощи» поступил вызов, но все машины были заняты на линиях.

«Все три работавшие в тот день бригады были заняты на линиях. Мы даже не могли никого снять с вызова: одна бригада везла в реанимацию тяжелого больного с черепно-мозговой травмой, вторая — больного с острой коронарной недостаточностью, третья бригада — с подозрением на инфекционное заболевание. Вызов был передан первой освободившейся бригаде, и в 10:08 медики были уже на месте», — заявила Мамедова.

По её словам, пострадавший — гражданин Белоруссии 1955 года рождения, у которого была двухсторонняя крупозная пневмония, но за медицинской помощью пожилой мужчина не обращался. В настоящее время медики проводят служебную проверку, так же как и сотрудники полиции.

В полиции поясняют, что сообщение о констатации смерти человека без видимых признаков насилия поступило в дежурную часть ОМВД в 10:31. На место происшествия был направлен участковый уполномоченный, но у него в этот день оказалось слишком много работы, и поэтому он также прибыл на место с большой задержкой.

Помимо служебной проверки, в ОМВД провели совещание с сотрудниками, где им разъяснили, как нужно действовать в подобных ситуациях, когда они касаются общественных мест.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках оптимизации здравоохранения Калужской области, время максимального ожидания машины скорой помощи обещают сократить до 20 минут. В регионе создадут единую диспетчерскую службу скорой помощи без подчинения конкретному лечебному учреждению. Бригады скорой помощи будут отправляться по адресам по сигналу из областного центра вызовов и по взаимодействию между районами. Создание станций скорой медицинской помощи на базе межрайонных центров будет способствовать сокращению времени прибытия к пациентам, более рациональному использованию транспорта и сокращению расходов на ГСМ.