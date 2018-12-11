Москва, 11 декабря, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подал директор Росгвардии Виктор Золотов против оппозиционного блогера Алексея Навального. Размер иска составляет 1 млн рублей, рассказал представляющий интересы Золотова адвокат Шота Горгадзе.

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Юрист пояснил, что в случае судебного решения в пользу Золотова деньги будут переданы одному из детских домов. Иск подан в Люблинский суд Москвы, в нем Золотов просит суд признать сведения, который распространял блогер, порочащими и лживыми.

«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», — пояснил Горгадзе ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер Навальный в своем видеообращении обвинил Росгвардию в закупках продовольственных товаров для своих нужд по завышенным ценам. Глава Росгвардии ответил также в формате видео, вызвав Навального на поединок.

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