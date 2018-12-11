Брюссель, 11 декабря, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза пересмотреть невозможно, сообщает 11 декабря Associated Press.

Евросоюз. Угроза распада

Подобная реакция была ответом на перенос премьер-министром Великобритании Терезой Мэй голосования в парламенте по поводу утверждения сделки, заключенной с Европейским союзом.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет ЕС, однако перед этим должны быть заключены соглашения об условиях выхода. До сих пор по этому вопросу существуют разногласия.