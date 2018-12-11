Москва, 11 декабря, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В Москве в Центральном доме журналиста проходит прощание правозащитницей, главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, передаёт 11 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Людмилой Алексеевой

Проститься с Алексеевой пришло множество людей. Утром в траурной церемонии принял участие председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, а также глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В здании ЦДЖ присутствуют заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и оппозиционный политик Алексей Навальный. Ожидается приезд на церемонию президента России Владимира Путина.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92 году жизни.