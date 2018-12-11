Новосибирск, 11 декабря, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Тариф на отопление в Новосибирске в 2019 году вырастет на 4,95%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

«Новые тарифы на тепловую энергию установлены на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области, которое состоялось 10 декабря. Тарифные решения приняты по результатам экономической экспертизы и являются одними из самых низких в стране», — заявили в правительстве Новосибирской области.

Ресурсоснабжающая организация в своих расчётах закладывала более высокий тариф.

«Фактически рост без учёта корректировки на повышение НДС составит 3,2%. Этого недостаточно для проведения полного объёма ремонта на сетях, необходимого для поддержания их в надлежащем состоянии», — заявили в Сибирской генерирующей компании.

Директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова отметила, что такой рост учитывает бюджет на ремонт теплосетей в размере 420 млн рублей, а компания планировала потратить на ремонт теплосетей 720 млн.

«Повышение на 3,2% якобы должно покрыть все наши издержки, хотя только рост инфляции на 2019 год министерством экономического развития заявлен на уровне 4,6%, — заявила Косогова. — Нам предложено жить с тем, что есть. Нынешняя тарифная политика загоняет нас в ситуацию: чем меньше мы тратим, тем ниже тариф. Тратить больше мы не можем, потому что денег в тарифе не дают».

Она не исключила, что компания пойдёт на разногласия с органом регулирования в ФАС, либо будет оспаривать решение в суде.

Пока же с 1 января 2019 года тариф на тепловую энергию для населения составит 1290,8 рублей за одну Гкал (в настоящее время — 1268,58 рублей), а с 1 июля 2019 года — 1331,35 рублей. Отметим, что тарифы на тепловую энергию в Новосибирской области пересматривались год назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2019 года в Новосибирской области вырастет тариф и на холодную воду и водоотведение — также на 5% (в начале года на 1,7%, а июле ещё на 3,2%).

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Кроме того, с 1 декабря 2018 года подорожал проезд в общественном транспорте — в трамваях, троллейбусах и автобусах на три рубля, а в метрополитене — на два.