Тарифы на тепло в Новосибирске вырастут на 5%, СГК готова идти в суд
Новосибирск, 11 декабря, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Тариф на отопление в Новосибирске в 2019 году вырастет на 4,95%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Новые тарифы на тепловую энергию установлены на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области, которое состоялось 10 декабря. Тарифные решения приняты по результатам экономической экспертизы и являются одними из самых низких в стране», — заявили в правительстве Новосибирской области.
Ресурсоснабжающая организация в своих расчётах закладывала более высокий тариф.
«Фактически рост без учёта корректировки на повышение НДС составит 3,2%. Этого недостаточно для проведения полного объёма ремонта на сетях, необходимого для поддержания их в надлежащем состоянии», — заявили в Сибирской генерирующей компании.
Директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова отметила, что такой рост учитывает бюджет на ремонт теплосетей в размере 420 млн рублей, а компания планировала потратить на ремонт теплосетей 720 млн.
«Повышение на 3,2% якобы должно покрыть все наши издержки, хотя только рост инфляции на 2019 год министерством экономического развития заявлен на уровне 4,6%, — заявила Косогова. — Нам предложено жить с тем, что есть. Нынешняя тарифная политика загоняет нас в ситуацию: чем меньше мы тратим, тем ниже тариф. Тратить больше мы не можем, потому что денег в тарифе не дают».
Она не исключила, что компания пойдёт на разногласия с органом регулирования в ФАС, либо будет оспаривать решение в суде.
Пока же с 1 января 2019 года тариф на тепловую энергию для населения составит 1290,8 рублей за одну Гкал (в настоящее время — 1268,58 рублей), а с 1 июля 2019 года — 1331,35 рублей. Отметим, что тарифы на тепловую энергию в Новосибирской области пересматривались год назад.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2019 года в Новосибирской области вырастет тариф и на холодную воду и водоотведение — также на 5% (в начале года на 1,7%, а июле ещё на 3,2%).
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Кроме того, с 1 декабря 2018 года подорожал проезд в общественном транспорте — в трамваях, троллейбусах и автобусах на три рубля, а в метрополитене — на два.