Исламабад, 11 декабря, 2018, 15:49 — ИА Регнум. 10 декабря министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выступил перед депутатами Национальной Ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента), сделав акцент на афганской проблеме.

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По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр иностранных дел заявил, что Пакистан не может в одиночку помочь Афганистану разрешить свои проблемы, для этого необходимо содействие всех региональных игроков. К ним Куреши причислил Индию, Иран, Таджикистан и Китай.

По словам министра иностранных дел, Индия оказывает влияние на Афганистан и «присутствует» там, поэтому решение проблемы невозможно без сотрудничества с ней.

Шах Мехмуд Куреши также упомянул о письме ДональдаТрампа премьер-министру Пакистана Имрану Хану, в котором американский лидер просил содействия Исламабада в афганской проблеме. По мнению Куреши, просьба американского президента не может быть выполнена без учёта позиций всех крупных региональных игроков.