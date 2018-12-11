Нью-Дели, 11 декабря, 2018, 12:02 — ИА Регнум. 10 декабря на острове Абул Калама в Бенгальском заливе была запущена индийская баллистическая ракета «Агни-5». По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, это уже седьмой успешный запуск ракеты с 2012 года.

(сс) Ministry of Defence, Government of India Ракета Агнни-5

По информации индийского командования, ракета, запущенная с острова в Бенгальском заливе, успешно поразила цель в Индийском океане. Максимальная дальность полёта ракеты составляет от пяти до восьми тысяч километров, она способна нести обычную или ядерную боеголовку массой до полутора тонн.

Индия стала пятой по счету державой после США, России, КНР и Франции, которая обладает баллистической ракетой такого класса.