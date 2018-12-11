Барнаул, 11 декабря, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Статистика о том, в каких регионах существует больше всего проблем с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства безусловно интересна, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что максимальное количество коммунальных должников проживает в Ставропольском крае, он, в частности, отметил:

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«Безусловно, любая статистика интересна, но в то же время надо понимать, что это лишь «информация к размышлению», поскольку здесь важна достоверность и величина ошибки при сборе первичной информации, важны методики анализа. Но, к сожалению, зачастую подобные данные упрощаются и делаются необоснованные обобщения в стиле громкой публицистики.

Например, вдруг объявляется пилотный проект по снижению уровня бедности, но в программу попадает не Алтайский край, а Татария. Из какой статистики исходили авторы? Скорее всего, это нюансы бюрократических интриг».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, в каких регионах России больше всего домохозяйств, имеющих сложности с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. Выяснилось, что больше всего должников проживает в Ставропольском крае.

Также средств на оплату «коммуналки» не хватает у 28,5% жителей Кабардино-Балкарии. На третьем месте этого своеобразного рейтинга по сложностям с внесением обязательных платежей находятся Чувашия и Тува (по 25%).