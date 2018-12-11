США советуют дистанцироваться от Украины из-за России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Армения не стремится в НАТО;
- Поведение украинского руководства опасно для Вашингтона;
- В каких регионах население больше всего задолжало за услуги ЖКХ;
- Жители России могут заплатить за «умные счетчики» газа 130 млрд;
- Мэр из Татарии запретил подчинённым «тёплые края» без его разрешения.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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