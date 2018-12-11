Москва, 11 декабря, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Франция стала образцом неприятия населением антинародной политики — финансовой, налоговой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Это восстал практически пролетариат современный. Это те, кто живут хуже среднего класса. Они не нищие, не бомжи, им очень тяжело жить. Их много во Франции и у нас много. И они добились, что власти Франции пошли на уступки», — заявил Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, это не решит полностью проблем, но показывает силу гражданской солидарности.

«Никакая партия не возглавила, никакие профсоюзы, сами граждане», — указал парламентарий.

При этом он отметил роль социальных сетей в протестах.

«Листовки, газеты не действуют, прямая демократия. Граждане с гражданами договорились и убирают негодные правительства, президентов, могут менять полностью социально-политическую ситуацию в стране», — подчеркнул Жириновский.