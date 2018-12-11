Москва, 11 декабря, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Франция объявила чрезвычайное положение из-за «событий последних недель». Президент страны Эммануэль Макрон взял на себя часть ответственности за некоторое ухудшение финансового положения французов и предложил ряд мер, которые 12 декабря будут обсуждаться в парламенте, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Желтые жилеты» сработали максимально эффективно — их было много, они были системны в действиях и не принимали компромиссов. Реакцию властей кто-то назовет излишне мягкой, но это можно назвать политической зрелостью и победой интересов отдельного гражданина над ненасытной казной. Жители России, одним словом, такому раскладу могут только позавидовать», — отметила эксперт.

Итак, что предлагает Макрон. С 2019 года минимальная заработная плата может вырасти на 100 евро, будут исключены налоги на заработок, полученный сверхурочно. Кроме того, на уровне парламента планируется рассмотреть возможность отмены повышения налога на соцстрахование лиц пенсионного возраста с доходом менее 2000 евро, а также выплаты годовых бонусов сотрудникам компаний и предприятий. Помимо этого, ведутся разговоры об отмене налога «на богатство» для лиц с оцененным имуществом более 1,3 млн евро. Устроит ли такое предложение французов? Скорее да, чем нет, считает она.

«Примечательно, что курс евро на фоне французских общественных волнений не падал слишком резко — по всей видимости, был расчет на то, что власти реагируют грамотно. Тем не менее накануне пара евро/доллар все-таки попала под волну волатильности и снизилась до $1,1348. Объемы торгов основной валютной парой, к слову, были среднедневными, то есть рынок не нервничал больше обычного.

Для пары евро/доллар определенный прогресс в диалоге между населением и властями Франции может быть фактором краткосрочной поддержки с потенциалом восстановления инструмента к $1,1400 за евро, если все пойдет нужным путем», — высказала свое мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

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