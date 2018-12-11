Санкт-Петербург, 11 декабря, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который курировал завершающий этап строительства стадиона на Крестовском острове, высказался за сохранение за ним названия «Санкт-Петербург Арена». Он также высказал сожаление, что не состоялось общественного обсуждения нового имени для стадиона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Напомним, футбольный клуб «Зенит», управляющий стадионом на правах концессии, объявил, что с 9 декабря стадион называется «Газпром Арена», что подчеркивает социальную миссию главного спонсора петербургского «Зенита» — ПАО «Газпром».

Читайте также: Домашний стадион «Зенита» получил название «Газпром Арена»

Это решение вызвало критику со стороны ряда общественных деятелей и политиков, а петербургские «справороссы» обратились в Смольный с просьбой отменить «незаконное», на их взгляд, действие футбольного клуба по переименованию стадиона.

«К рабочему названию «Санкт-Петербург Арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит», — написал Игорь Албин на своей странице в соцсети.

Он считает, что «решение о наименовании объекта должны принимать жители города». Албин напомнил, что предлагал бывшему губернатору Георгию Полтавченко провести общественное обсуждение имени стадиона.

«Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло», — добавил чиновник.

Стадион на Крестовском острове был построен за счет бюджетных средств Санкт-Петербурга. В феврале 2018 года стадион перешел под управление ФК «Зенит» на основе концессионного договора на 49 лет.

«Реализация прав на название спортивных сооружений — одно из основных направлений развития спортивной индустрии в мире», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» о переименовании стадиона.