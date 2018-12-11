Чебоксары, 11 декабря, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Причиной возврата в Москву самолёта, следующего рейсом из столичного аэропорта «Внуково» в Чебоксары, стало резкое ухудшение погодных условий — сильный снегопад. Техники, которая работала на взлётно-посадочной полосе, было достаточно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов. Воздушное судно приземлилось в Чебоксарах на три часа позже, чем следовало по расписанию.

Данные сайта авиакомпании

Инцидент произошёл 10 декабря. Согласно данным сайта «Победа», самолёт из Москвы должен был приземлиться в Чебоксарах в 21:20 часов. Однако при подлёте к чувашской столице судно развернулось и вернулось в Москву.

«Вечером 10 декабря самолёт практически прилетел в Чебоксары, но развернулся и улетел обратно. К моменту его прилёта пошёл очень сильный снегопад. На взлётно-посадочной полосе, со слов директора аэропорта, работало восемь единиц техники, то есть техники было достаточно, реагентов достаточно. Перед прибытием судна замеряют коэффициент сцепления полосы — с учётом снегопада и высокой влажности данный показатель на тот момент не соответствовал безопасной посадке самолёта. Эти данные были предоставлены командиру воздушного экипажа, который принял решение возвратиться в Москву. Здесь сказались чисто погодные условия», — сказал Владимир Иванов.

В результате повторный вылет состоялся, согласно данным сайта авиакомпании, в 23:31, самолёт приземлился в Чебоксарах в 00:34.

Со слов встречающих в аэропорту, им не объяснили, почему самолёт не приземлился с первого раза, а горожане вспоминают, как несколько лет назад по такой же причине самолёт развернули обратно. За это время сменилось руководство аэропорта, заявившее совместно с властями об обновлении парка техники и планах по масштабной реконструкции.

Примечательно, что накануне инцидента, 6 декабря, глава Чувашии Михаил Игнатьев ознакомился с ходом подготовки ООО «Международный аэропорт Чебоксары» к реконструкции аэровокзала, ориентировочная стоимость — 550 млн рублей. Реконструкция предусматривает увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса.

«Сегодня рейсы востребованы, билеты по стоимости доступны. Мы видим на самолетах много детей, это значит, родители не боятся, уверены в безопасности», — заявил Михаил Игнатьев.

Отметим, что в аэропорту Чебоксар периодически происходят ЧП по разным причинам, нередко — со ссылкой на непогоду. 15 декабря 2017 года ухудшение погодных условий сказалось на работе аэропорта: пассажиров АК «Нордвинд» доставили в аэропорт Казани для вылета в аэропорт Шереметьево. В ноябре 2016 года Boeing-737 рейса «Москва — Чебоксары» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за оледенения лётного поля. 5 августа 2017 года вылетевший борт, следовавший до Анталии, спустя 10 минут из-за технической неисправности (не сработала герметизация кабины пилота) некоторое время кружил над городом, а затем приземлился обратно.

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В марте 2017 года разразился федеральный скандал, связанный с инцидентом в аэропорту Чебоксар: спортсмен-колясочник спустился с трапа на руках, откажавшись от услуг грузчиков и заявив, что он «живой человек, а не груз». На инцидент отреагировал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, высказав мнение, что «нераспорядительность сотрудников аэропорта» заслуживает «строгой оценки». Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка подверг критике равнодушие чиновников к инвалидам и потребовал от прокуроров жёстко реагировать на нарушение прав людей с ограниченными возможностями.

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