Москва, 11 декабря, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В последние дни появилось все больше признаков того, что мировая экономика серьезно охлаждается. Слабые макроэкономические данные выходят практически во всех странах, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В Китае резко снизились темпы экспорта и импорта, продажи легковых автомобилей снизились на 18%, а цены на потребительские товары начали снижаться, дефляция в ноября 0,3%. Японская экономика снижается второй квартал подряд, ВВП в III кв. упал на 2,5%. В Европе индекс уверенности инвесторов упал на минимум за четыре года. В таких условиях цены на нефть, несмотря на сделку ОПЕК+, не удержались выше $60 за баррель и к концу торгового дня 10 декабря упали на 3%», — пояснил эксперт.

Российский рубль был устойчив всю торговую сессию 10 декабря. Однако к вечеру и он начал снижаться к американскому доллару. На мировом рынке индекс доллара преодолел уровень 97 пунктов в основном из-за снижения британской валюты на 1,5%.

«Несмотря на то, что большинство игроков ожидает повышения ключевой ставки российским ЦБ, в текущих глобальных условиях рублю будет сложно удержать текущие позиции. Скорее всего, медленное ослабление рубля продолжится и котировки доллара будут тестировать уровень 67 рублей», — полагает Богданов.

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