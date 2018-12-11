Москва, 11 декабря, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что пришла пора изменения Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Конституция не выполняет главную функцию: не обеспечивает вывод страны из кризиса, не дает равные возможности для развития страны, по-прежнему душит всю социальную сферу», — заявил Зюганов.

На взгляд депутата Госдумы, давно назрели изменения.

«Страна давно созрела для внесения серьезных изменений в Конституцию, корректировки курса, создания реальных условий для развития страны», — указал Зюганов.