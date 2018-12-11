Москва, 11 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ развернет в Тихом океане у побережья Камчатки новую бригаду подводных лодок, сообщают 11 декабря «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

tpsdave Подводная лодка в Арктике

Отмечается, на Тихоокеанском флоте будет развернута бригада подводных лодок проекта 677 «Лада», которые являются самыми бесшумными российскими субмаринами. Подводные лодки будут прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования.

В ведомстве добавили, что на субмаринах установлены воздухонезависимые (анаэробные) энергетические установки (ВНЭУ), благодаря чему подлодки не нуждаются в регулярном всплытии для подзарядки аккумуляторов.

Читайте также: В России построены модели анаэробных двигателей для подлодок

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские конструкторы создали две лабораторные модели ВНЭУ. Для испытаний «в реальной среде» эти модели будут помещены в прототип отсека подводной лодки. На сегодняшний день прототипы энергоустановок работают без перебоев.

В 2017 году сообщалось, что анаэробной энергетической установкой будет снабжена дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада».

Читайте также: В России появятся подлодки с воздухонезависимой установкой