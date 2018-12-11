Новосибирск, 11 декабря, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области «со дня на день» ожидают положительное заключение госэкспертизы по проекту новой ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. Об этом сказал губернатор региона Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 11 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Проект ледовой арены готов. Со дня на день ожидаем положительное заключение экспертизы», — отметил Травников, подчеркнув, что строительство объекта должно начаться в апреле 2019 года, а завершится к лету 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на строительство ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей. Из них в 2019 году — 300 миллионов рублей, в 2020 году — 1,4 миллиарда, в 2021 году — 1,8 миллиарда». Такие цифры на сессии законодательного собрания региона 30 октября озвучил вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

В бюджет Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг. на строительство арены заложено 500 млн рублей.

Тем временем новосибирские общественные активисты уже выходили на пикет с требованием перенести строительство нового ЛДС с левого берега реки Оби, например, в район Северного аэропорта, чтобы не пришлось за день вырубать лес, который рос в пойме реки десятилетиями.

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