Москва, 11 декабря, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Большинство жителей России — 73% — считают важной проблему насилия в отношении женщин. Около половины полагают, что чаще всего женщины страдают от непристойных замечаний и шуток, таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Неприличные комментарии, ремарки и грубые шутки — самое распространенное, с чем сталкиваются российские женщины, считают 49% опрошенных. По мнению 47% респондентов, женщины часто сталкиваются с оскорбительным отношением.

Случаи ущемления прав женщин весьма распространены, полагают 36% опрошенных. Еще 32% утверждают, что женщины зачастую страдают от физического — не сексуального — насилия, отмечают РИА Новости.

В семье женщине угрожает насилие, так считают 38% респондентов. Риск насилия выше при контактах в интернете, считает 21% опрошенных. Опасность насилия в связи с работой и учебой отметили 11% и 8% респондентов соответственно.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 декабря с участием 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

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