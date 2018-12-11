Москва, 11 декабря, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реставрация

По его словам, в 2010 году в столице 1325 памятников архитектуры находились в плохом состоянии. В этом же году в столице стартовала реставрационная программа.

За восемь лет отреставрировано 1167 памятников истории и культуры. На сегодняшний день число проблемных зданий сократилось до 248.

Собянин отметил, что проблемные здания взяты на контроль. «Будем или собственников заставлять приводить их в порядок, или искать инвесторов», — пояснил мэр.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Москва потеряла как минимум 15 объектов старинной застройки. Защитники исторической среды считают, что главным сносом года можно считать уничтожение трехэтажного главного дома городской усадьбы Неклюдовой XVIII—XIX веков на Малой Бронной улице.

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