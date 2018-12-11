Париж, 11 декабря, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Глава французской ассоциации SOS Racisme Доминик Сопо заявил, что намек президента Франции Эммануэля Макрона на иммиграцию во время его выступления 10 декабря в ответ на акции движения «желтых жилетов» «не сулит ничего хорошего», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

В заявлении под названием «иммигранты как козлы отпущения» Доминик Сопо удивился, что Эммануэль Макрон упомянул иммиграцию в речи, где «задавались вопросы, в частности, о распределении богатства и ожиданиях молодежи».

«Замечания были настолько эллиптическими, насколько это возможно, все поймут, что они не сулят ничего хорошего», — отметил Доминик Сопо, добавив, что он был озадачен терминами, используемыми Макроном.

Напомним, SOS Racisme — это французская ассоциация, созданная в 1984 году, целью которой является борьба с расизмом, антисемитизмом и, в более общем смысле, со всеми формами дискриминации. Лозунг ассоциации — «Не трогай моего друга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране ЧП в социальной и экономической сфере.