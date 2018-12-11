Москва, 11 декабря, 2018, 08:14 — ИА Регнум. К Америке хорошо относятся 11% жителей России, 34% — плохо. Половина граждан (50%) относятся к США безразлично. По мнению 68% опрошенных, сейчас США играют в мире отрицательную роль. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ),

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы. Фрагмент

В настоящее время отношения между Россией и США ухудшились (48%), но они в равной мере важны обеим странам. Примерно пятая часть опрошенных считают, что больше в них заинтересована Россия, столько же — что Америка (по 18%). 63% граждан РФ уверены, что России следует стремиться улучшить отношения с США.

По мнению 20% граждан, России, чтобы улучшить отношения с США, следует проявить гибкость, 75% опрошенных выступают за твёрдую позицию, исключающую уступки. К американскому президенту Дональду Трампу лишь 13% участников опроса относятся хорошо, 46% относятся к нему плохо.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 25 ноября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня госдеп США выпустил рекомендации для туристов, желающих посетить Россию. Россия фигурировала в качестве страны, нежелательной для посещения из-за «угрозы терроризма и сексуальных домогательств».

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