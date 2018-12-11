Москва, 11 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В Москве камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) к концу декабря 2018 года начнут автоматически определять марки автомобилей, об этом «Известиям» рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Отмечается, что в настоящее время камеры сами вычисляют только государственный номер нарушителя, а с маркой из базы данных ГИБДД его сверяют вручную.

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При этом автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке «писем счастья», а также найти угонщиков, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице завершатся работы по созданию системы распознавания лиц, которая поможет ловить преступников, находящихся в розыске. По словам градоначальника, в некоторых районах и станциях метро уже прошёл пилотный проект, удалось задержать десятки преступников.

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