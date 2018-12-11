Оренбург, 11 декабря, 2018, 08:17 — ИА Регнум. В Оренбурге в Арбитражный суд области поступил иск от ООО «ОренТЭК56», которое занимается поставкой ГСМ (дизтоплива и бензина), к мэрии областного центра. Сумма требований составляет более 22 млн рублей.

(сс)Falkenpost Бензин

Суд вынес постановление о принятии искового заявления в производство и назначил дату предварительного заседания по делу — 17 января. Стоит отметить, что это уже повторный иск топливной компании к мэрии. Согласно информации, опубликованной на портале электронного правосудия, в ноябре 2018 года суд вынес решение о возврате заявления истцу. Из анализа приложенных к исковому заявлению документов суд установил, что истцом не были представлены доказательства урегулирования спора в досудебном порядке.

«Учитывая, что доказательств соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком истцом не представлено, исковое заявление и приложенные к нему документы подлежат возврату истцу», — указано в определении Арбитражного суда Оренбуржья от 22 ноября 2018 года.

В декабре 2018 года ООО «ОренТЭК56» вновь заявило в суде о своих финансовых претензиях. Добавим, что соответчиком, как и в ноябре 2018 года, в деле выступает муниципальное казенное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки». Примечательно, что в 2017 году компания дважды подавала иск в суд, где ответчиком выступали «Оренбургские пассажирские перевозки». Сумма исковых требований в одном случае составила более 9,2 млн рублей, во втором — более 21,7 млн рублей. В обоих случаях производство было прекращено, заключено мировое соглашение.