На что обратила внимание Россия, а США закрыли глаза: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Главу Каталонии осудили за «призывы к восстанию»;
- В отношении турфирмы, клиенты которой не могут покинуть Китай, возбуждено дело;
- Посольство России осудило акт вандализма в Риге;
- В проекте «Северный поток — 2» госдеп увидел политику;
- Железнодорожный мост с самым длинным в мире пролётом построен в Китае.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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