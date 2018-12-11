Москва, 11 декабря, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае больше всего в России домохозяйств, имеющих сложности с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Таких семей в регионе 33,8%, со ссылкой на данные Росстата пишет 11 декабря «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Отмечается, что не хватает средств на оплату ЖКХ у 28,5% жителей Кабардино-Балкарии. На третьем месте среди регионов России по сложностям с внесением обязательных платежей находятся Чувашия и Тува (по 25%). Не в состоянии вовремя платить 22% жителей Саратовской области и 19,3% проживающих в Астраханской области.

Сообщается, что наилучшая ситуация с коммунальными платежами в стране у жителей Приморья, Липецкой, Тверской, Ивановской областей, а также Камчатского края и Севастополя. В указанных регионах домохозяйств с задолженностями по услугам ЖКХ меньше одного процента.

По данным издания, наибольшие сложности с внесением обязательных платежей испытывают многодетные (16,8%), неполные (15,8%) или молодые семьи (12,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чукотские пенсионеры получают наиболее высокие в России пенсии, самые низкие пенсионные выплаты — в Кабардино-Балкарии.

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