Каракас, 11 декабря, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Преодолев более 10 тыс. километров пути, два стратегических реактивных ракетоносца российских ВКС совершили посадку в Венесуэле. Самолеты приземлились в международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Alexander Beltyukov Туполев Ту-160

По словам министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса, бомбардировщики прибыли из России для того, чтобы принять участие в совместных полетах. Он подчеркнул, что в ходе совместных учений военнослужащие Венесуэлы получат опыт, который может пригодиться для защиты страны.

Полет российских самолетов проходил над акваториями Баренцева, Норвежского, Карибского морей и Атлантического океана, отметили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в российском военном ведомстве заявили об отправке в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов Ан-124 и Ил-62.

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