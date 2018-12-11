Москва, 11 декабря, 2018, 07:13 — ИА Регнум. На торгах Интерконтинентальной биржи 10 декабря нефть «сдала назад» и ликвидировала почти все достижения мощного пятничного роста. К вечеру баррель понизился в цене на 1,19%, до $60,91. В принципе, серьезных причин для падения цены нефти пока нет, за исключением того, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ начнется только в 2019 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также не вполне ясно, на сколько при этом сократит добычу нефти Россия, однако Россия должна здесь руководствоваться не интересами ОПЕК, в который она не входит, а своими собственными, в том числе — стабильностью темпов экономического роста.

На нефть, скорее всего, негативно повлияли внешние данные по сокращению импорта и экспорта в Китае, вышедшие 10 декабря. Ситуация на нефтяном рынке в дальнейшем будет зависеть от данных по коммерческим запасам в США, которые выйдут 12 декабря.

Стоит понаблюдать за развитием событий, для возобновления роста цены на нефть важно, чтобы в ближайшие дни она не ушла ниже $60 за баррель. Сегодня, 11 декабря, баррель Brent может торговаться на уровне $60−62.

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