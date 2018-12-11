Кемерово, 11 декабря, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 11 декабря, вылетает в Хакасию на вертолёте, чтобы навестить знаменитую таёжную отшельницу Агафью Лыкову.

Ako.ru Агафья Лыкова

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кемеровской области, Цивилёв узнал из СМИ, что Лыковой нужна помощь. Губернатор намерен передать отшельнице запас продуктов питания (крупы, овощи, фрукты), корм для коз и кур, предметы для бытовых нужд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале декабря от Агафьи Лыковой поступила просьба о помощи. Оказалось, что у неё заканчиваются припасы. Однако связь с Лыковой оборвалась.

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Напомним, ранее Агафью Лыкову периодически навещал бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. По сведениям обладминистрации, отшельницу с Тулеевым связывала давняя дружба. Впервые они встретились в 1997 году, когда Тулеев побывал на её заимке в Хакасии.

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Аман Тулеев ушёл в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, после ЧП в ТЦ «Зимняя вишня». Сергей Цивилёв выиграл выборы главы Хакасии в сентябре 2018 года, получив 81,29% голосов избирателей.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Её семья жила в изоляции с 1937 года. В настоящее время Лыкова живет в тайге одна.