«Опрометчивое» решение Киева и «временное отключение» Додона: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Президента Молдавии временно отстранили от должности;
- В Кремле прокомментировали решение Киева о разрыве договора о дружбе;
- Путин одобрил перенос «столицы» ДФО;
- Сбербанк присвоил полномочия суда;
- Утверждён план поэтапного отключения аналогового ТВ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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