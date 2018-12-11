Абу-Даби, 11 декабря, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Полиция Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) намерена создать подразделения, которые будут заниматься патрулированием улиц верхом на верблюдах, сообщает газета Gulf News.

Dawit Rezene Верблюжий патруль

По словам главы полиции города Мухаммеда аль-Румейси, эти подразделения призваны не только следить за порядком в Абу-Даби, но и сохранять традиции эмиратов.

«Полицейские обучены в соответствии с самыми высокими стандартами для несения службы по предотвращению преступлений и для коммуникаций с обществом», — добавил он.