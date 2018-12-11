Абакан, 11 декабря, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Просьба о помощи поступила от сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, пишет 3 декабря газета «Известия».

Qypchak Публикации в советской прессе об Агафье Лыковой

У отшельницы заканчиваются припасы, и она подала сигнал SOS. Ее друзья намерены помочь ей, но связь с Лыковой оборвалась.

Напомним, Агафья Лыкова — последний представитель семьи старообрядцев-беспоповцев Лыковых. Она живет на заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия). Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, теперь осталась одна Агафья.