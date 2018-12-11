Вашингтон, 11 декабря, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президенту США Дональду Трампу не уйти от американского правосудия. Таким образом Бреннан прокомментировал сообщение Трампа на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп

«Всякий раз, когда ты (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM ) отправляешь такие безумные твиты, меня утешает знание того, что ты понимаешь, насколько твои дела плохи и насколько невозможно для тебя будет сбежать от американского правосудия. По большому счету, я рад, что у тебя не будет возможности снова выдвинуться на государственные должности», — заявил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался в своем микроблоге о том, что члены Демпартии США никак не могут найти доказательств причастности России к его избирательной кампании. Он добавил, что признательные показания его бывшего адвоката Майкла Коэна были сделаны лишь для того, чтобы смягчить наказание от правосудия.