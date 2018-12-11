Абакан, 11 декабря, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии направило компенсации в размере более 6 млн рублей хозяйствам, пострадавшим от засухи. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минсельхозпроде.

Засуха

Режим чрезвычайной ситуации ввели в июле 2018 года в Алтайском и Бейском районах Хакасии — из-за гибели посевов зерновых и зернобобовых культур. Это было сделано после того, как специальная комиссия обследовала поля на площади 8838 га в ООО «Бирюса», «Агросиб» и в 15 фермерских хозяйствах.

В период с 21 мая по 30 июня в указанных районах суточная температура в отдельные дни поднималась выше 37 градусов. За весь июнь дожди выпадали лишь восемь раз. В результате посевы погибли от засухи. Часть из них пришлось перевести в разряд кормовых культур.

Полностью уничтоженными признали 1928 га посевов. Сумма компенсации составила 6,13 млн рублей. Деньги выделены из республиканского бюджета.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, посевная кампания в Хакасии выдалась непростой из-за затяжной весны и осадков — практически до конца апреля шли обильные снегопады. А в июне, когда посевам требовалась влага, случилась засуха. Но в итоге в регионе в этом году аграрии собрали 54,2 тысячи тонн пшеницы, 10,2 тысячи тонн ячменя, 41,3 тысячи тонн овса, 5,6 тысячи тонн гречихи. Урожай зернобобовых культур составил 528 тонн.