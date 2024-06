Сан-Диего, США, 11 декабря, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд китайского Фучжоу постановил прекратить продажу ряда моделей смартфонов компании Apple, сообщает американская компания-производитель чипов Qualcomm Inc. в своем официальном заявлении.

IPhone 6S

Сообщается, что суд постановил немедленно прекратить продажу семи моделей смартфонов iPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и iPhone X. Такое решение суд принял по иску Qualcomm против Apple, которую компания-производитель чипов обвиняла в нарушении патентов.

«Мы очень ценим наши отношения с клиентами, редко прибегая к судам как к способу решения вопросов, но в то же время мы верим, что необходимо защищать свою интеллектуальную собственность. Apple продолжает получать выгоду от нашей интеллектуальной собственности и отказывается платить нам компенсации», — заявил вице-президент Qualcomm Дон Розенберг.

В свою очередь в Apple заявили, что решение суда не сильно повлияет на доходы компании, так как запрет касается лишь старых моделей смартфонов, работающих под управлением устаревшей операционной системы. Но, несмотря на это, компания намерена обжаловать решение китайского суда.