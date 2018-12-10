Москва, 11 декабря, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Валерий Бутин, отец арестованной в США гражданки России Марии Бутиной, заявил, что не располагает информацией о желании дочери заключить сделку со следствием. По его словам, Мария Бутина не намерена оговаривать себя. Об этом Валерий заявил телеканалу RT.

Pavel Starikov Мария Бутина

Он подчеркнул, что вся информация насчет намерений его дочери пойти на сделку со следствием и хотя бы частично признать свою вину является спекулятивной. Валерий Бутин добавил, что его дочь не намерена признавать за собой вину в тех нарушениях, к которым она не причастна. Он подчеркнул, что в последнее время Мария находится в тюрьме под постоянными попытками администрации тюрьмы оказать на нее психологическое давление.

Ранее американский телеканал ABC заявил, что Мария Бутина 8 декабря согласилась подписать соглашение со следствием, чтобы смягчить наказание. Защита российской гражданки и представители американской прокуратуры никак не прокомментировали это заявление.

Также отметим, что слушания по делу гражданки России Марии Бутиной, арестованной в июле 2018 года в США, состоятся 12 декабря.