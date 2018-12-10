Ереван, 11 декабря, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Намерения войти в НАТО у Армении нет, заявил журналистам и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

По словам Пашиняна, Армения сотрудничает с альянсом «в связи с миротворческими миссиями» (в частности, в Афганистане, Косово»), и это взаимодействие будет продолжено.

«Но мы не стремимся в НАТО», — сказал Пашинян.

И.о. премьер-министра напомнил, что его страна — член ОДКБ — Организации Договора о коллективной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Армении состоялись внеочередные выборы в Национальное собрание. Блок Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,43% голосов (88 мандатов).

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