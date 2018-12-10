Пермь, 11 декабря, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Игрок любительской команды «Ястребы» Ночной хоккейной лиги 44-летний Алексей Захаров скончался во время хоккейного матча, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Хоккейная шайба

Сообщается, что во время третьего периода матча «Ястребы» — ПКС в Перми у Захарова ухудшилось самочувствие, и он ушел в раздевалку, где потерял сознание. Бригада скорой помощи пыталась вернуть его к жизни более часа, но спасти его жизнь не смогла. Захаров скончался от остановки сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Москве во время любительского хоккейного матча «Сокол» — «Диал-Дент» скончался один из игроков. Сообщается, что 43-летний хоккеист скончался в результате сердечного приступа.