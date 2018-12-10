Нижний Новгород, 11 декабря, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Нижегородская область получит 152,6 млн рублей за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий по итогам 2017 года. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам губернатора Глеба Никитина, средства направят на социально-экономическое развитие. Глава области отметил, что в текущем году также наблюдается рост и по его итогам ожидается увеличение ВРП на 3% в сопоставимых ценах, рост объема инвестиций в основной капитал на 3%.

Также средства грантовой поддержки среди регионов Приволжского федерального округа получат Татария — 690 млн рублей, Ульяновская область — 431,9 млн рублей, Саратовская область — 282,1 млн рублей, а также Чувашия и Башкирия — по 192,8 млн руб.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно распоряжению правительства РФ «О поощрении субъектов за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий», которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, гранты в размере 19,96 млрд рублей будут распределены между 40 регионами России. Оценивалась эффективность деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики.

Наиболее высокие темпы роста экономики достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями. Средства на поощрение лучших регионов России предусмотрены в федеральном бюджете.

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