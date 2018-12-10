Москва, 11 декабря, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Россия рассчитывает на полное и безоговорочное восстановление полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), и никакое частичное восстановление Москву не устроит. Об этом Чижов заявил 10 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

Чижов напомнил, что ключевая сессия Совета Европы пройдёт в июне 2019 года. Ряд стран предлагают компромиссное решение — частично восстановить полномочия России в ПАСЕ. Москва на это не согласна.

«Некоторые «благожелатели» наши предлагают компромиссное решение: частично восстановить полномочия российской делегации в ПАСЕ — или временно это сделать, или по частям. Нас это устроить не может, мы рассчитываем на полное и безоговорочное восстановление всех прав», — рассказал российский постпред.

Напомним, что российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и права участвовать в работе ассамблеи после воссоединения Крыма с РФ. В ответ на эти рестрикции Россия вышла из ПАСЕ.

Также под вопросом остается членство России в Совете Европы. Российские власти заявляют, что в случае выхода РФ из Совета Европы Москва может создать совет законодательных органов Евразии.