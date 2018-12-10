Киев, 11 декабря, 2018, 00:08 — ИА Регнум. За 2018 год на Украине незаконно вырубили в два раза меньше леса, чем в 2017 году, заявили в пресс-службе Гослесагентства, сообщил 10 декабря телеканал 112.ua.

Вырубка леса

«Что же касается незаконной вырубки, в пресс-службе говорят, объем уменьшился почти наполовину по сравнению с прошлым годом. В 2018 году составил 14 тысяч кубических метров», — рассказал корреспондент телеканала.

Он отметил, что по данным ведомства, за последние 15 лет Украина лишилась леса на 800 тыс. гектаров своей территории.

Напомним, по данным организации Earthsight, которая ранее заявила об огромных масштабах незаконной вырубки леса на Украине, заявили, что Гослесагентство Украины готовой пойти на любые нарушения для защиты нелегального бизнеса.

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