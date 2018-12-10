Дублин, 11 декабря, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар призвал Евросоюз готовиться к «жесткому Brexit» — выходу Великобритании без соглашения с Брюсселем, 10 декабря передает агентство Reuters.

Brexit

Согласно заявлению Вардакара, в ходе переговоров с президентом Европейского совета Дональдом Туском они оба признали Brexit с соглашением «наилучшим вариантом», однако решили «активизировать подготовку к ситуации без сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря правительство Великобритании отменило голосование в парламенте по «предварительному соглашению» о Brexit, одобренному Терезой Мэй и чиновниками ЕС на переговорах Брюсселе.

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