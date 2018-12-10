Киев, 10 декабря, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко прилагает колоссальные усилия, чтобы собрать в одном помещении представителей Константинопольского патриархата и раскольников, и завершить «церковный перформанс», заявил политолог Кирилл Молчанов 10 декабря во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«Мы видим, что этот спектакль с созданием «поместной церкви» получает какие-то конкретные даты окончания перформанса. Думаю, что-то будет принято в эту субботу, какой-то собор пройдет. Но, естественно, что там будет только бренд «объединительного собора», а, де-факто, он будет разъединительным, раскольничьим», — рассказал эксперт.

Он отметил, что ни одна из сторон, участвующих в этом мероприятии, ни с кем не может договориться.

«Такая спешка у президента от того, что это является частью предвыборной технологии, и он хочет реализовать ее в любом, хоть в карикатурном, виде, чтобы потом избирателю можно было преподнести это как большую победу, хотя бы в сакральном мире. Раз уж нет никаких материальных благ за четыре года, то хотя бы что-то символическое…», — подытожил Молчанов.

Напомним, политолог Ростислав Ищенко считает, что после провала «военного положения» и «украинской церкви» президент Украины Пётр Порошенко может попытаться спровоцировать горячий конфликт с канонической Украинской православной церковью, чтобы с его помощью отменить выборы, запланированные на 31 марта 2019 года.

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