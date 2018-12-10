Ереван, 10 декабря, 2018, 23:23 — ИА Регнум. В новом парламенте Армении будет 132 депутата, вместо 105, которые заседают ещё в действующем Национальном собрании.

Photolure Зал пленарных заседаний парламента Армении

Блок «Мой шаг» Никола Пашиняна получил на внеочередных парламентских выборах более 70% голосов, в то время как Избирательный кодекс требует, чтобы оппозиция была представлена не менее третью депутатов.

В результате расчетов получается, что у блока «Мой шаг» будет 84 мандата, а также, согласно формуле Донда, на его долю приходятся еще 4 мандата, которые должны достаться представителям нацменьшинств. Таким образом, у соратников Пашиняна в парламенте седьмого созыва будет 88 мандатов.

Согласно предварительным расчетам, прошедшим в парламент двум другим силам — партии «Процветающая Армения» достанется 10, а «Просвещенной Армении» — 7 мандатов, но они получат дополнительные мандаты, чтобы достичь трети.

Таким образом, мандаты в новом Национальном собрании распределятся следующим образом: «Мой шаг» — 88, «Процветающая Армения» — 26, «Просвещенная Армения» — 18.