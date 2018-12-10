Нант, Франция, 10 декабря, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Российская женская сборная по гандболу победила сборную Дании в матче основного раунда чемпионата Европы во Франции и пробилась в полуфинал. Игра состоялась сегодня, 10 декабря, во французском городе Нант.

Гандбол

Игра завершались победой сборной России со счетом 32:21 (14:9). Из российских гандболисток самой результативной стала Анна Вяхирева, которая забила девять мячей.

После четырех матчей российская женская сборная по гандболу набирает восемь очков и тем самым обеспечивает себе досрочный выход в полуфинал. При этом российская сборная должна будет сыграть еще один матч со шведками в основном раунде. Игра состоится 12 декабря.