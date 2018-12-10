Париж, 10 декабря, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

«Первое, что я хочу сделать сегодня, это объявить чрезвычайное экономическое и социальное положение», — сказал он.

Макрон отметил, что правительство и парламент должны будут полностью перестроить свою работу, чтобы поддержать экономику страны, поддержать образование и «молодёжь, которая хочет учиться и жить свободными людьми».

Президент пообещал, что с мая 2019 года минимальный месячный размер оплаты труда во Франции будет повышен на 100 евро. Также, по его словам, с начала 2019 года перестанут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные рабочие часы, а к концу года будет установлена специальная премия для сотрудников, также не облагаемая налогами.

Полный перечень мер по преодолению кризиса, предложенный Эммануэлем Макроном, 11 декабря должен будет представить парламентариям премьер-министр.

Акции протеста в стране президент Франции назвал проявлением «справедливого гнева», но в то же время подчеркнул, что ничто не оправдывает нападений на стражей порядка, разрушений торговых объектов и зданий.

По его словам, ситуацией попытались воспользоваться «политики, чьи проекты заключаются в том, чтобы пошатнуть Францию и устроить анархию».

Напомним, массовые акции протеста «жёлтых жилетов» охватили практически всю Францию. Начав с требований об отмене запланированного повышения цен на топливо и коммунальные услуги, митингующие вскоре начали требовать отставки Эммануэля Макрона с поста президента. В протестах, которые зачастую переходят в столкновения с полицией, участвуют десятки тысяч человек.