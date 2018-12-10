Ереван, 10 декабря, 2018, 22:27 — ИА Регнум. В Армении до сих пор не было таких выборов, сегодня, 10 декабря, на пресс-конференции сказала руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, посол Урсула Гачек, представляя оценку международной наблюдательской миссии относительно внеочередных парламентских выборов, сообщает azatutyun. am

Photolure Международные наблюдатели на пресс-конференции в Ереване

Окончательный отчет будет опубликован через несколько недель. Сегодня европейские наблюдатели поделились своими первыми впечатлениями, оценив выборы как «свободные, прозрачные, очень хорошо организованные, без давления».

«Сегодня мы отмечаем годовщину Всеобщей декларации прав человека, и наша оценка выборов в Армении состоит в том, что основные права человека были соблюдены», — сказала Урсула Гачек.

В предварительном заключении отмечается: «Внеочередные парламентские выборы 9 декабря прошли с соблюдением основных свобод и пользовались доверием широких кругов общественности, что должно быть сохранено во время будущих избирательных реформ. Открытые политические дебаты, в том числе в СМИ, содействовали проведению активной агитационной кампании, несмотря на то, что случаи провокационной риторики в интернете дали повод для озабоченности. Общее отсутствие случаев преднамеренных избирательных нарушений, в том числе взяток и давления на избирателей, сделало возможной реальную конкуренцию».

В отчете также отмечается, что, несмотря на короткие сроки, выборы были хорошо организованы, день выборов прошел спокойно и мирно, без давления и запугивания избирателей.

«Победителем во вчерашних выборах является народ Армении, — сегодня на пресс-конференции подчеркнул специальный координатор ОБСЕ Петер Оссуский. — Сегодняшние власти выразили политическую волю провести свободные и справедливые выборы, в равных условиях, и не поощряли подкуп голосов. Это изменение можно приветствовать. Но в любом случае необходимы дополнительные изменения, и в этой связи наша организация внесла некоторые рекомендации и предложения, которые было бы желательно реализовать. Победителем во вчерашних выборах точно является народ Армении. На самом деле, эти выборы в Армении привнесли хорошую энергию. Заканчивая свое выступление, подчеркну, что демократия невозможна без доверия, и мне приятно отметить, что во время выборов было широкое общественное доверие, и это главная характеристика этих выборов».

Петер Осусский сообщил, что уже трижды наблюдал за выборами в Армении, в первый раз — 19 лет назад. Он вспомнил, что тогда их местный водитель выразил мнение о том, что кто бы ни победил, надежды нет. На этот раз европейский наблюдатель стал свидетелем другой картины: «Вчера я был одним из тех людей, которые увидели, слава Богу, для Армении есть надежда».

Представитель ПАСЕ Александр Посьен в своем выступлении подчеркнул, что произошедшая в этом году бархатная революция также дала возможность организовать подлинно демократические выборы.

«ПАСЕ наблюдает за выборами в Армении с 1995 года, и, несмотря на сложную избирательную систему, а также вмешательство социальных сетей, нескоординированную избирательную систему, повторявшиеся в прошлом нарушения отсутствовали. Конечно, представители Армении должны осуществить законодательные изменения, чтобы укрепить демократические процессы в стране», — сказал он.

«Эти выборы были очень хорошо организованы, с минимальными нарушениями, на избирателей давление не оказывалось», — в своем выступлении подчеркнула руководитель делегации Европарламента Хайди Хаутала, подчеркнув, что она очень рада, что общественное доверие к избирательному процессу было высоким.

В завершение европейские наблюдатели сказали, что готовы помочь в вопросе устранения недостатков, в итоговом отчете они более подробно обратятся к этому вопросу.