США ввели новые санкции против Северной Кореи
Вашингтон, 10 декабря, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело персональные санкции против троих чиновников КНДР, 10 декабря передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Загнанный в угол
Под новые санкции попали Рин Хё Чо, который считается советником Ким Чен Ына, министр госбезопасности Кён Тхэ Чон и глава Департамента пропаганды и агитации Кван Хо Пак.
Согласно заявлению казначейства, санкции вводятся за «продолжающиеся серьезные нарушения прав человека и цензуру» в Северной Корее.
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