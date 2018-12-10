Вашингтон, 10 декабря, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело персональные санкции против троих чиновников КНДР, 10 декабря передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Под новые санкции попали Рин Хё Чо, который считается советником Ким Чен Ына, министр госбезопасности Кён Тхэ Чон и глава Департамента пропаганды и агитации Кван Хо Пак.

Согласно заявлению казначейства, санкции вводятся за «продолжающиеся серьезные нарушения прав человека и цензуру» в Северной Корее.

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